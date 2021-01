Rozkopat sněhuláka se popeláři vymstilo

”Pachatelem„ je 19letý nastávající otec Callum Woodhouse. Ten se hájí tím, že by sněhulák stejně roztál, a tudíž nevidí důvod se omlouvat. „Stál mi v cestě. Rozhodl jsem se do něj kopnout, protože jsem si nemyslel, že by to mohlo ranit něčí city. Sněhuláci city nemají,“ uvedl.