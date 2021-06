Rozezlený princ Harry vyhrožuje BBC právníky

Téměř ihned poté, co Harry a Meghan oznámili, že se jejich dcera bude jmenovat Lilibet Diana, okamžitě se rozvířila debata, jak moc je vhodné pojmenovat dceru přezdívkou královny Alžběty a zda k tomu britská panovnice dala svolení.

Olej do ohně následně přilila britská BBC, jež uvedla, že pojmenování své dcery Harry s královskou rodinou předem nekonzultoval. Harry zprávu BBC popřel a podle zdrojů deníku The Daily Mail pohrozil prostřednictvím firmy Shillings dalšími právními kroky.

„Vévoda promluvil se svou rodinou před oficiálním oznámením. Jeho babička byla ve skutečnosti tou první, které volal,“ uvádí se v prohlášení. „Během této konverzace vyjádřil naději, že by mohl pojmenovat dceru Lilibet na počest královny. Kdyby to nepodpořila, nikdy by toto jméno nepoužil,“ stojí dále v prohlášení.