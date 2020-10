Rodiče pojmenovali dítě po poskytovateli připojení, aby měli internet zadarmo

K získání internetu zadarmo na 18 let musíte zaslat firmě fotku vašeho novorozence a rodného listu. Dítě musí být pojmenováno po společnosti Twifi. Pokud jde o dívku, musí to být Twifia, pokud o chlapce, pak jméno musí znít Twifus (neplést s tyfus).

První takoví rodiče už firmě údajně odpověděli, informoval o tom australský server kidspot.com.au a švýcarský server Blick. Před pár týdny se jim narodila holčička a do vínku dostala i jméno Twifia. Oba rodiče ve věku 35 a 33 let nechtěli být jmenováni z obav, že by se mohli stát nechtěným terčem pozornosti.

S návrhem jména přišel otec, který viděl reklamní kampaň na internetu. Zpočátku mu nápad přišel absurdní. „Ale čím déle jsem o tom přemýšlel, tím více mi to jméno přišlo unikátní a nakonec mě okouzlilo,“ uvedl otec. „Je to i jeho dítě,“ uvedla matka. I ona však nalezla ve jménu Twifia zalíbení. „Pro mě Twifia znamená v tomhle kontextu spojení. Něco jako věčné pouto,“ dodala.

Nutno dodat, že dítě bylo pokřtěno třemi jmény a Twifia je až to třetí. I tak ale společnost Twifi plánuje dostát svým závazkům, i kdyby během následujících osmnácti let zkrachovala. „Pak se o to osobně postarám,“ uvedl šéf společnosti Phillipe Fotsch. „Je to záležitost cti,“ uvedl.