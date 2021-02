Robotický pes skáče přes švihadlo a používá chytrou ruku

Nová verze robota by nyní měla zaujmout větší okruh případných zákazníků. Pes je vybaven možností samonabíjení, kdy se, v případě, že mu dochází energie, sám vrací do dokovací stanice. A především, na základě přání mnoha uživatelů, mu byla doplněna chápavá paže.

Robotika je v době pandemie na vzestupu a roste zájem o to dostat roboty do daleko většího množství provozů. „Roboti nám umožňují v těchto těžkých časech pracovat chytřeji, efektivněji a především bezpečněji. Věřím, že to bude trend, který vydrží i poté, co pandemie odezní,“ nešetřil optimismem Michael Perry.