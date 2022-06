Řidič se šel po výměně kola omýt do jezírka, krokodýl mu ukousl ruku

Devětačtyřicetiletý řidič jménem Ilham si při výměně kola umazal ruce od oleje, proto si je chtěl v nedalekém jezírku omýt. To podle něj vypadalo opuštěně, kolem byly odpadky a nikde žádné upozornění, že by ho obývali krokodýli.

V okamžiku, kdy ponořil ruce do vody, ucítil obrovskou bolest. „Úplně mě zatáhl do jezírka a točil se mnou, dokud mi neukousl ruku. V tu chvíli jsem myslel, že to nepřežiji,“ popsal řidič z nemocničního lůžka, kde se zotavuje.