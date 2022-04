Reklamy na hračky ve Španělsku budou muset být genderově vyvážené

Růžová nebude pro dívky, stejně jako modrá či fotbal nebudou spojovány spíše s chlapci. Podle místních médií to vyplývá z dohody, kterou ve středu podepsala španělská vláda s výrobci hraček.

Nová pravidla se týkají reklam cílených na výrobky pro osoby mladší 15 let a zvláštní pozornost je věnována dětem do sedmi let. Autoři reklam budou také muset obezřetně zacházet s realitou a fikcí, které budou muset být jasně oddělené, aby se děti necítily zmatené. Budou se také muset vyhnout jakékoli prezentaci násilí či agrese.