Psi zachraňují psy darováním krve

Sedmiletý rotvajler Brek Argie z chovu Horký dech podstoupil jako půlroční štěně operaci, protože ho srazilo auto. Potřeboval nutně krev, které se mu dostalo od jiného psa. Proto majitel dnes sedmiletého krasavce neváhal, když ho na veterinární klinice v pražských Stodůlkách poprosili, zda by Brek mohl krev darovat.

„Už jsme tu jednou krev dávali. Jsme v registru, a kdykoliv by bylo potřeba, stačí zavolat. Brek je klidný pes a odběry zvládá dobře,“ řekl Novinkám majitel Vladimír Růženec, který se dříve živil výcvikem psů. Není proto divu, že ho šedesátikilový rotvajler na slovo poslouchá a během odběru se ani nehnul.

Ideální dárce je pes od jednoho do osmi let a platí, že čím větší, tím lepší. Minimálně musí mít pětadvacet kilo. Fena nesmí v době odběru hárat a neměla by být po štěňatech. Pes musí být zdravý a pravidelně očkovaný.