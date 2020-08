Prokletí vzácného obrazu. Z nizozemského muzea ho ukradli už potřetí

Do muzea kdosi pronikl ve středu kolem půl čtvrté ráno zadním vchodem. Alarm, který se spustil, upozornil na krádež policii. Zloděje se ale zadržet nepodařilo.

Server NOS upozornil, že to není zdaleka poprvé, co někdo Halsovy Dva smějící se chlapce ukradl. Poprvé zloději vzali z muzea obraz v roce 1988 a znovu v květnu 2011. Podruhé spolu s ním ukradli i krajinku Jacoba van Ruisdaela. Po první krádeži se Halsův obraz podařilo vrátit do muzea po třech letech, podruhé se obě díla našla asi po půl roce.