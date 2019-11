Princezna Diana Charlese záměrně ponižovala, odhalily tajné deníky královského životopisce

Soukromé deníky Kennetha Rosea vyšly dvoudílně – rozdělené podle let. První díl se zaměřuje na léta 1944–1979, druhý díl pak shrnuje Roseovy poznámky od roku 1979 až do jeho smrti v roce 2014.

Deník Daily Mail, který o knižním vydání deníku informoval, se zaměřuje zejména na to, jak Kenneth Rose pohlížel na princeznu Dianu a její nešťastné manželství s princem Charlesem. A také na chaos, který v královské rodině zanechal rozvod a Dianina tragická smrt.

„Je smutné vidět devatenáctiletou dívku odváděnou do královského zajetí,“ poznamenal si Rose v únoru roku 1981, několik měsíců před královskou svatbou prince Charlese a Diany Spencerové.

Není jasné, jak moc stranil Rose jedné ze stran konfliktu. Jeden jeho záznam však naznačuje, že se spíše klonil na stranu následníka trůnu. „Slyšel jsem zprávy ze školy, kde princezna učila děti,“ napsal si Rose do deníku v roce 1983. „Očividně není moc chytrá a jistě postrádá jakékoliv intelektuální schopnosti potřebné pro manželství s princem z Walesu,“ pokračoval Rose.

Rose přemítal, jak se Diana asi zachová dál. „Povede tichý a důstojný život, který by jednoho dne mohl ke smíření manželství přispět? Témě jistě ne. Chce Charlesovi co nejvíc ztížit cestu na trůn a ujistit se, že se stane jeho nemesis,“ zapsal si Rose do svého deníku.