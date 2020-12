Přestane Zeman kouřit a ostříhá se Bartoš na ježka? Bookmakeři vypsali netradiční kurzy

Ve sportovních sázkách má Fortuna v nabídce dále například to, že Češi vyhrají jak hokejový šampionát, tak fotbalové Euro (1800:1). Na to, že na světovém šampionátu v hokeji odehraje Jaromír Jágr alespoň jeden zápas, bookmakeři vypsali kurz 68:1.

Na to, že by se Gabriela Koukalová vrátila do závodů světového poháru v biatlonu, lze sázet v kurzu 15:1. Že by napsala knihu „Úplně jiná Gabriela Koukalová”, je vypsán kurz 75:1. Možnost, že by Petr Čech nastoupil v brance Chelsea v Premier League, ocenili bookmakeři kurzem 13:1.