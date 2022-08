Premiér Ontaria spolkl během projevu včelu

Mimo Kanadu není zřejmě příliš lidí, kteří by znali Douga Forda, premiéra provincie Ontario. To se však může změnit po minulém pátku, neboť video jeho projevu se začalo šířit po sociálních sítích. Není to tím, že by byl obsah promluvy nějak mimořádný, ale včelou, která premiérovi vlétla do pusy.