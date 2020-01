Praha vrací na koleje legendární tramvaj T2

„Jeden z vozů, my mu tady říkáme dvouoký, protože má vpředu dva reflektory, je koncipován do stavu, ve kterém jezdil v Brně zhruba v 80. letech, to znamená na konci své provozní éry. A ten druhý vůz je koncipován zvenku vzhledem do konce 50. nebo začátku 60. let. Dá se říct do takového stavu, jako vycházel z výroby,“ popsal rozdíly mezi vozy Jan Hnilička.