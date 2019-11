Policisté ve Francii vyjížděli k přepadení. Ukázalo se, že jde o natáčení

„Z toho případu je důležité si zapamatovat to, že nikdo nedal vědět na policejní stanici, že se tu bude natáčet – ani majitel obchodu, televizní štáb nebo radnice, která dala k natáčení svolení,“ uvedla v pondělí v prohlášení policie.

„Představte si, co by se mohlo stát, kdyby ozbrojení policisté přijeli na místo a viděli by tři zakuklence se zbraněmi vybíhat z obchodu,“ dodali policisté.