Policista v New Yorku na poslední chvíli zachránil muže ležícího v kolejišti metra

Policisté sloužící v americkém New Yorku byli ve středu ve správný čas na správném místě. Když byli na obhlídce jedné ze stanic metra v Bronxu, spadl do kolejiště šedesátiletý muž a v prostoru zůstal nehybně ležet. Policistům se ho za pomoci dalšího muže podařilo krátce před příjezdem vlakové soupravy dostat do bezpečí, píše server New York Post.