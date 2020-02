Pohotoví dobrovolníci vysvobodili snowboardistky z laviny

„Byli jsme na místě první a okamžitě jsme začali hledat. První jsme našli rychle,“ uvedl Liebenguth. Žena měla velký oranžový airbag v lyžařském obleku, který vystřelil v okamžiku, kdy byla zasažena lavinou. Poté, co ji vyhrabali, rychle jim potvrdila, že je pod lavinou ještě její kamarádka. „Druhá žena se nacházela zhruba o 70 metrů níže,“ dodal snowboardista s tím, že i ona byla rychle zachráněna.

Ani poté však nebyl všem dramatickým chvílím konec. „Když jsme vykopávali dívky, lidé jezdili všemi směry a stalo se nevyhnutelné. Utrhla se druhá lavina a zavalila ještě třetího člověka. To bylo děsivé,“ řekl Liebenguth. I třetí osoba je však v pořádku a bez vážnějších zranění.

„Verbier je mekka freeridingu. Všichni, co jezdí mimo označené sjezdovky, by však měli mít správné vybavení, informace o sněhových podmínkách a hlavně patřičný trénink, aby získali správné reflexy,“ uvedl Liebenguth. Dodal, že sám není fanouškem podobných videí na sociálních sítích, ale doufá, že tohle bude sloužit jako varování všem, kteří by se chtěli na svah vydat bez patřičných dovedností a znalostí.