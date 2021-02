Pohlednice z války byla doručena po 77 letech a 7 měsících

Psal se rok 1943 a tehdy osmnáctiletý Bill Caldwell zrovna absolvoval svůj první týden výcviku u královského námořnictva. Byl to jeho splněný sen, do války chtěl už jako patnáctiletý, ovšem tehdy ho od toho odradila matka.

Billův strýček Fred Myler u námořnictva sloužil, a proto první psaní adresoval právě jemu. „Drahý strýčku Frede, tak jsem konečně v modrém. Nemyslel jsem si, že to bude takové. Člověk na sebe nemá moc času, ale vyhovuje mi to. Napíšu vám všem dopis, až budu mít aspoň trochu šanci, takže ještě chvíli vydržte. Zbývá mi 19 týdnů. Všechny moc pozdravuj, s láskou Bill,“ psal William.

Pohlednice však do Fredových rukou nikdy nedoputovala. Místo toho se objevila minulý pátek ve schránce jednoho z domů na liverpoolském předměstí Aigburth, kde stále žijí Williamovi vzdálení příbuzní.

Proč se na místo určení pohlednice dostala s takovým zpožděním, není jasné. Mluvčí královské pošty uvedl, že důvod bude obtížné určit. „Spíš byla pohlednice někým opět nedávno poslána, než že by uvízla někde v našem systému,“ uvedl pro BBC.

Dopis konkrétně nalezl Jack Elomaa, nevlastní syn Billova synovce Dana. Na pohlednici Jack upozornil svého nevlastního otce, který dal vědět svým pěti bratrancům a sestřenicím. „Byli jsme u vytržení. Je to ohromující a úžasné, že vlastně může poznávat znovu našeho otce,“ uvedla Jane Ealesová, Billova dcera.

„Když jsem to četla, zase jsem slyšela jeho hlas,“ uvedla Jane. „Rád vyprávěl příběhy, bylo prostě báječné nechat ho ještě jednou zazářit,“ dodala dojatá žena.

Její otec zemřel v roce 1996 na rakovinu ve věku 78 let. Měl rozhodně co vyprávět. Po absolvování dvacetitýdenního výcviku sloužil v první linii na lodích, které se účastnily prvních bojů při vylodění. Sloužil rovněž na první britské lodi, která se v roce 1945 dostala do Nagasaki zničeného atomovou bombou. O rok později z armády odešel. Zapomenutý pohled nyní jeho příběh připomněl.