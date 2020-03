Podvodní fotografie roku vyrazí dech každému suchozemci

Do letošního ročníku mohli lidí posílat své příspěvky do října loňského roku, na konci února byly vyhlášeny výsledky v celkem třinácti kategoriích. Do soutěže se sešlo přes 5500 ze 70 zemí světa. O umístění rozhodovala tříčlenná porota složena z profesionálních fotografů Petera Rowlandse, Martina Edge, a Alexe Mustarda.