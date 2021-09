Po smrti domácího mazlíčka dva dny volna, navrhují v Kolumbii

Inciativu vede člen Kolumbijské liberální strany Alejandro Carlos Chacon. Právě on návrh zákona, podle nějž by musel zaměstnavatel truchlícímu pracovníkovi poskytnout volno, předložil.

Týkalo by se to většiny rodin v Kolumbii - šest z deseti domácností tam vlastní mazlíčka - má to ale háček. Návrh uvádí, že na dva dny placeného volna budou mít nárok pouze lidé, kteří o svém domácím zvířeti hovořili se zaměstnavatelem před smrtí mazlíčka a informovali ho o vlastnictví zvířete. Pro ty, kteří by snad chtěli takového práva zneužívat, mají být stanovené zatím neupřesněné sankce.