Po pokusu doplout na konec světa skončili zastánci teorie ploché Země v karanténě

V červnu se navzdory stále trvajícím protikoronavirovým opatřením italský pár vydal z Benátek na Sicílii. V tamním městě Termini Imerese nacházejícího se nedaleko Palerma pár prodal auto a koupil si člun. Jejich cílem byla Lampedusa, ostrov, který je normálně cílem migrantů na jejich cestě do Evropy. Pro Benátčany to však byl poslední kus země, který leží před okrajem Země.

Chtěl dokázat, že je Země placatá. Stálo ho to život

Chtěl dokázat, že je Země placatá. Stálo ho to život

Úřady okamžitě poslaly pár do karantény v Palermu, kde se s nimi setkal lékař Zichichi. Ten pracuje pro ministerstvo zdravotnictví a pečuje o migranty. S někým takovým, jako je pár z Benátek, se však ještě nesetkal.

„Nejvtipnější bylo, že pár používal k navigaci kompas, nástroj, který funguje díky zemskému magnetismu,“ poukázal Zichichi v rozhovoru na fakt, že zastánci teorie ploché Země magnetismus pochopitelně neuznávají, protože to předpokládá planetu tvaru koule (přesněji geoidu). V používání kompasu však pár příliš zdatný nebyl, stejně jako v mořeplavbě a obeplout část Sicílie a dostat se do Sicilského průlivu se mu nepodařilo.

Benátčané se vrátili do karantény a tentokrát ji dodrželi celou. Dostat se na konec světa už pro ně nebylo hlavním cílem. Poté, co byli propuštěni, nechali Lampedusu Lampedusou a člun člunem, koupili lístek na loď a odpluli domů do Benátek. Zda stále věří, že je Země plochá, není jisté.