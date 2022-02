Po královně ocenili Camillu i Britové. Na žebříčku popularity se sune vzhůru

V prvních letech 21. století vládlo všeobecné přesvědčení, že by se Charles neměl ucházet o královskou korunu a ta by po smrti Alžběty II. měla přijít na hlavu prince Williama. Britové ještě měli v živé paměti drama rozvodu Charlese a Diany a hůř než Charles si na veřejnosti vedla snad už jen jeho životní láska Camilla Parker Bowlesová.

Zhruba 55 procent dotazovaných si myslí, že by se Camilla měla stát královnou manželkou a pouhých 28 procent lidí tvrdí opak. Dalších 17 procent pak neví. Na otázku, zda by Camilla byla dobrou královnou, pak kladně odpovědělo 43 procent lidí, záporně naopak 29 procent lidí. Pouhých 35 procent si pak myslí, že by královský titul měl přejít přímo na prince Williama a 51 procent lidí přeje titul Charlesovi. To je velký posun oproti období před několika lety.