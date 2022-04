Po 22 letech kdosi vrátil záhadně zmizelé Darwinovy rukopisné deníky

Univerzitní knihovna o krádeži deníků napsaných před rokem 1840 oficiálně informovala teprve v listopadu 2020, i když je pohřešovala od roku 2000. Původně se ale mělo za to, že je knihovníci jen zařadili na nesprávné místo. Darwinův archiv, který knihovna spravuje, tvoří celkem 189 krabic s dokumenty.

„Myslela jsem si, že to potrvá roky. Pocit úlevy, který jsem cítila, když se deníky bezpečně vrátily, byl obrovský a je těžké ho vyjádřit slovy," dodala.

Odborníci si jsou po přezkoumání jistí, že do sbírek knihovny se vrátily pravé a zcela nepoškozené Darwinovy deníky, které jejich neznámý držitel nejspíš dobře opatroval. Do knihovny je donesl 9. března pečlivě neprodyšně zabalené v plastové fólii, zasunuté do velké obálky s nápisem „Knihovníku, veselé Velikonoce, X”. Knihovna nález po konzultaci s policií odhalila teprve nyní.