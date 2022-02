Plzeňská zoo má problém. Mezi šimpanzi to skřípe

„Je spíše měkčí, bojácnější, hodný. A holky to prostě vědí, vycítí slabost,“ řekl Právu Lenka Václavová, zooložka plzeňské zahrady. Holky, to jsou outsider Brigitta, sestry Zizwa a Zedonja s dvouletou dcerou Cailou, a razantní Maria.

Do toho přijel Siri, kterého sice krakovské ošetřovatelky docela protežovaly, ale už u tamních šimpanzů si moc respektu nezískal. Jeho adaptace do plzeňské tlupy tudíž dává ošetřovatelům zabrat.

„Nefunguje to tak, že máte samice, přidáte k nim samce, a ty ženské jsou z něj nadšené. Pokud poznají, že není dost silný, aby převzal vedoucí úlohu, dají mu to patřičně znát. Agresivitou nebo ignorováním,“ podotkla Václavová.

Jenže pokus začlenit samce do celé skupiny nevyšel. „Maruška a obě sestry mu daly dost tvrdě najevo, že pro ně nepředstavuje dominantního jedince. Tak jsme se vrátili zase na začátek, spojili Siriho jen s Bri­gitt a pak k nim přidali Zedonju s malou, aby se zpřetrhaly vazby mezi sestrami. Maria a Zizwa zůstávají zvlášť,“ řekla Václavová.

To trvá doposud. Obě skupinky jsou nově umístěné alespoň tak, aby se slyšely přes chodbu. Návštěvníci uvidí čtveřici za sklem, zbývající dvě samice jsou v zázemí. „Do venkovního výběhu si netroufneme šimpanze pustit, možná tam nebudou ani v létě. Čas nás netlačí. Tedy zatím,“ upřesnila Václavová.

Zdejším dospělým lidoopům je od osmadvaceti do jednačtyřiceti let. „Jsou v nejlepším věku, někteří ale spíše už u jeho konce,“ uvedla zooložka. To platí pro Siriho, Brigitt a Mariu, přičemž jde o šimpanze patřící k vzácnému poddruhu, u kterého je nesmírně důležité, aby se podařilo odchovat mláďata.