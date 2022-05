Pilot za letu vyskočil z kabiny a ve vzduchu vskočil do jiného letadla

Muži pilotovali každý malou Cessnu 182 do výšky zhruba čtyř kilometrů. Poté uvedli svá letadla do řízeného střemhlavého letu a vyskočili. Cílem bylo, aby se následně dostali do stroje toho druhého. To se však povedlo jen Aikinsovi. Farrington se do letounu nedostal, on i stroj se ale úspěšně snesl k zemi na padáku, i když letadlo bylo poškozeno.