Pes sežral kámen, zachránil si tak život

Kámen bylo nutné vyjmout, žaludek zašít a pak část trávicího traktu umístit na to správné místo, tedy do dutiny břišní.

Fargo tento úkon zvládl bez potíží a podle dostupných informací se mu již daří dobře. V budoucnu by neměl mít žádná omezení. Pokud by ale kámen nesežral, rostoucí vnitřnosti by mu tlačily na srdce, které by pak netlouklo řádně, a pes by pošel.