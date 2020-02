Pavián unesl malé lvíče. Místo, aby ho zabil, se o něj začal starat

Svědkem neobvyklé scény se minulý víkend stal v jihoafrickém Krugerově národním parku ředitel jedené ze safari společností Kurt Schultz. Jeden z paviánů unesl malé lvíče. Místo, aby ho zabil, jak to mají paviáni ve zvyku, začal se o něj starat, jako kdyby to bylo mládě jeho vlastního druhu. Šance, že by tuto péči mohlo mládě přežít, jsou však malé.