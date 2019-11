Pár zákazníků změnil servírce život

Nemít auto znamená ve většině Spojených států docela problém. Na vlastní nohy to poznala mladá servírka Adrianna Edwardsová, která každý den do práce chodila pěšky 11 kilometrů. „Musím platit účty, musím něco jíst. Tak prostě děláte, co musíte,“ popsala lakonicky pro regionální televizi KTRK Edwardsová své pravidelné docházení do restaurace v Galvestonu.

Edwardsová se snažila na auto našetřit, to však může od úterka pustit z hlavy. Tehdy se totiž na snídani zastavil nejmenovaný pár, který se dal se servírkou do řeči. Dozvěděl se, že na cestě z práce a do práce stráví Adrianna čtyři až pět hodin. Muž se ženou dojedli své jídlo, zaplatili a odešli.

Vrátili se za pár hodin s překvapením. Pro Adriannu zakoupili vůz Nissan Sentra z roku 2011. Dojatá servírka nemohla uvěřit vlastním očím. „Stále si připadám, že sním. Každé dvě hodiny vykouknu z okna, abych se ujistila, že je auto stále tam,“ uvedla servírka.