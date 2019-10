Pandí mláďata v Chomutově se brzy vypraví do výběhu

Pandí prckové přišli na svět už koncem června, do této doby je však chovatelé udržovali v co největším klidu. „Odchov u pand není otázka dnů či týdnů, venku se ukážou až tak po třech měsících, někdy i později,“ vysvětlil vedoucí zoolog parku Miroslav Brtnický.

Stejně jako jejich o tři roky starší sourozenci budou malé pandy příští rok umístěny do jiných zoologických zahrad. „Bude to po dohodě s koordinátorem chovu, protože pandy červené jsou ohroženým druhem,“ připomněla Fryčová.

Panda červená není se známější bílo-černou pandou velkou blízce příbuzná, má pouze podobný způsob života. Byla dokonce objevena o 50 let dříve a dala tak svému zvířecímu rodu jméno. Jsou to šelmy, ale živí se hlavně bambusovými výhonky. Jejich populace klesla za posledních dvacet let na polovinu (počet se odhaduje na méně než 10 tisíc jedinců, z toho jen necelá čtvrtina žije ve volné přírodě).