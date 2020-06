Pandemie koronaviru zabíjí také rybičky. Jinak, než byste čekali

Přijde smutný pán do zverimexu a říká, že jeho zlatá rybka se chová divně. Ne, to není začátek anekdoty, ale úterní případ z Austrálie. Manažerka prodejny vysvětlila majiteli, že jeho rybička se pravděpodobně otrávila alkoholem, který se do akvária dostal z dezinfekce na ruce, která se nyní hojně používá jako prevence proti nákaze koronavirem.