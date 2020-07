Otec se synem vytáhli během magnetického rybaření minometnou střelu

Ben Austin viděl několik videí na Youtube o takzvaném magnetickém rybolovu, při kterém lidé magnetem z vody vytahují kovové předměty. Řekl si, že by to mohla být legrace a jednu takovou magnetickou udici pořídil pro sebe a svého syna.

Na mostě v Dorkingu nad říčkou Mole si pak rybaření znovu vyzkoušeli. Předchozí dva pokusy nedopadly kdovíjak dobrodružně – otec se synem z vody vytáhli kus kovového plechu a starou penny.

Z třetího pokusu se však vyklubal pokus pořádně nebezpečný. „Když jsme to vytáhli, říkal jsem si, co to je? Kdybyste se mě zeptali, jak vypadá bomba z druhé světové, odpověděl bych, že je velká nejméně jako kolo od auta. Tohle vypadalo jako její miniaturní verze,“ uvedl Ben pro místní server Surrey Live.

„Pomyslel jsem si, ale to je bomba. Můj syn to chtěl vzít do ruky, ale stihl jsem ho zastavit,“ dodal Ben. Policie sice neuvedla, o jaký typ munice šlo, rozhodně však nešlo o bombu, jak se Ben mylně domníval, ale s největší pravděpodobností o minometný náboj. Neměnilo to ale nic na tom, že šlo o velice nebezpečný úlovek.

Kolemjdoucí posílali pro jistotu pryč

Následně Ben zavolal policisty, kteří ho požádali, aby nález opatrně vyfotil a fotografii jim poslal. Obratem dostal odpověď, že jde opravdu o výbušninu a na místo byli okamžitě vysláni pyrotechnici.

„Hned, jak mi to potvrdili, cítil jsem povinnost varovat lidi, kteří chtěli na most,“ uvedl Ben. Se synem proto „odkláněli“ lidi směřující na most. „Většina sice nosí roušky, přesto jsem mohl vidět jejich obličeje, jak se křiví. Bylo to trochu děsivé a vzrušující zároveň,“ dodal otec.

Žádné drama se však naštěstí nekonalo. Policisté zajistili náboj a odvezli ho na nejbližší pole, kde ho bezpečně odpálili. Napotřetí se tak otci se synem splnilo přání o vzrušujícím dobrodružství.