Opilec na motorce se srazil s taxíkem a pokoušel se spáchat pojistný podvod

V hlavě lidí pod vlivem alkoholu se můžou občas zrodit opravdu nečekané nápady. Své by o tom mohl vyprávět opilý motocyklista z čínské Šanghaje. Za střízliva by ho asi nenapadlo po tom, co jede v protisměru a protijedoucí taxikář zastaví těsně před hrozící kolizí, tu kolizi ve snaze o pojistný podvod dokončit.