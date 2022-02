Obtloustlý medvěd terorizuje kalifornské městečko

Více než 200 kilogramů vážícímu černému medvědovi místní říkají Hank the Tank („tank Hank“). Na policii se kvůli němu od loňského léta obrátili více než 100krát a do minulého týdne měl na kontě vniknutí do nejméně 28 domů v komunitě u jezera Tahoe na severovýchodě Kalifornie. Jeho fyzické dispozice mu umožňují překonávat okna, dveře i vrata od garáží, uvedl deník New York Times.