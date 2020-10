Oblečení je nepodstatné zboží? Velšan proti zákazu prodeje oděvů protestuje v trenýrkách

Noden se vydal o víkendu do supermarketu v Newportu. Od začátku bylo jasné, že ho ochranka zastaví. Byl sice vybaven rouškou, jinak však na sobě neměl nic než trenýrky.

Když ho ochranka zastavila, že takto jít do obchodu nemůže, začala se čílit jeho žena Dawn, která vše natáčela na video. „Oblečení je označeno za nepodstatné (non-essential, pozn. red.). Vaše nařízení říkají, že šaty jsou nepodstatné,“ vychrlila Dawn na pracovníka ostrahy.

Ten pár nechtěl do obchodu vpustit. „Není řádně oblečen. Běžte a vyřiďte si to s vládou,“ nepřipustil debatu muž z ochranky. „Takže oblečení je tedy podstatné?“ nenechala se odbýt Nodenova manželka. „Ovšem, že je“ připustil sekuriťák. Dovnitř se manželé ale nedostali.

Dawn Nodenová později uveřejnila video na sociálních sítích. S manželem chtěli upozornit na nelogičnost a nesmyslnost seznamu věcí, které velšská vláda povolila prodávat. „Alkohol, cigarety, čokoláda, to vše se prodávat může,“ nechápe Dawn. Zejména děti, které rostou rychle, podle ní mohou nové oblečení potřebovat.

Zákaz sice platí do 9. listopadu a ani děti tak rychle nerostou, avšak lockdown přišel náhle a řada lidí si podle Dawn nemusela stihnout nakoupit. Natočení klipu brala jako vtip. „Řekli jsme si proč ne, nejspíš to nic nezmůže, ale byla to zábava, kterou jsme mohli poukázat na problém,“ uvedla žena.