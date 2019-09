Oběd může být i adrenalinovým zážitkem. Jedli jsme v padesáti metrech nad zemí

Už tradičně v září dorazila do Prahy gastronomická pecka v podobě jídla v oblacích. Kamera Novinek vyrazila na oběd do Riegerových sadů, kde je připravena plošina, co vyveze do vzduchu až dvaadvacet strávníků pomocí jeřábu. Nad Prahou se podávají pokrmy od věhlasného portugalského šéfkuchaře.