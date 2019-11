Norský umělec maluje obrazy krví

„Proces mé tvorby je pokus a omyl, protože všechno, co dělám, nikdo předtím nedělal. Takže zkouším vše, co umím, aby to fungovalo,“ uvedl Tomic. „Vytvářím vše, co má nějaký smysl, ať už kvůli příběhu nebo sdělení ať už to má smysl pro mě nebo pro veřejnost,“ dodal na vysvětlenou.