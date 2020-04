Nizozemsko vrátilo Indonésii špatnou dýku

Na počátku celého příběhu bylo nezdařilé povstání prince Diponegora proti nizozemským kolonizátorům na počátku 30. let 19. století. Zlatem vykládaná dýka s vlnitou čepelí, takzvaný kris, byla součástí princových drahocenností, které Nizozemci získali, když se princ vzdal. V roce 1975 holandská vláda přislíbila dýku vrátit, ta se ovšem ztratila.

Zatímco princovo sedlo, kopí a slunečník bylo navráceno ihned, po dýce jako by se slehla zem. Během let kolovala řada dohadů, kde by se dýka mohla nacházet. Po řadě neúspěšných pokusů byl kris nalezen a počátkem března, ještě před vypuknutím celosvětové pandemie, slavnostně vrácen a vystaven v Indonéském národním muzeu v Jakartě.