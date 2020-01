Nešťastníkům se vysmíval známou odrhovačkou. Po honičce s policií skončil vtipálek na služebně

Kdo by tu melodii neznal. Objevuje se u komických videí, původně patřila k pořadům komika Bennyho Hilla. A právě tuto dráždivou odrhovačku si vybral jistý vtipálek, který čekal na pády lidí na parkovišti před supermarketem. A několikrát se skutečně podle lokálního webu The Sioux Falls Headliner dočkal.

„Chtěl jsem trochu odlehčit to pochmurné počasí, co tu teď máme. Ani bych neřekl, že když lidem po pádu pustím tak veselou písničku, že je to tak pobouří,” uvedl později muž, jenž nebyl jmenován.