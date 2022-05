Pokud jsou údaje pravdivé, měla by se Maria Gomes dos Reisová stát nejstarší žijící osobou na světě. Foto: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa

Pokud jsou údaje pravdivé, měla by se Maria Gomes dos Reisová stát nejstarší žijící osobou na světě. Foto: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa

Pokud jsou údaje pravdivé, měla by se Maria Gomes dos Reisová stát nejstarší žijící osobou na světě. Foto: Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa

Nejstarší žijící osoba na světě by mohla být v Brazílii

Po nedávné smrti Japonky Kane Tanakaové se stala oficiálně nejstarší osobou na světě francouzská řádová sestra André, které je úctyhodných 118 let. Při lékařské prohlídce ovšem nyní narazili zdravotníci v Brazílii na osobu ještě starší. Maria Gomes dos Reisová se narodila 16. června roku 1900, mělo by jí tedy být 121 let.