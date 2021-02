Nejsem koťátko, vysvětloval soudci právník s čumáčkem a smutnýma očima

Za normálních okolností by to bylo rutinní soudní jednání, kterých v časech pandemie probíhá přes Zoom nespočet. Advokát Rod Ponton se však na něm objevil, aniž by si uvědomil, že má zapnutý filtr. Místo právníkova obličeje soudce a další právníci uviděli poněkud zasmušilé koťátko, které nešťastným hlasem vysvětlovalo, že jeho asistentka už pracuje na odstranění problému.