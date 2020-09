Nejosamělejší slon světa se vydá vstříc lepšímu životu

V zoologické zahradě Marghazar strávil Kaavan více než 35 let. Poté, co jeho družka v roce 2012 uhynula, byl slon bez společnosti, bojoval prý se samotou a žil ve špatných podmínkách, za což byla instituce mnohokrát kritizována.

Aktivisté mohou nyní slavit, protože sloní samec dostal zelenou a může instituci konečně opustit. S největší pravděpodobností poputuje do Kambodže, kde bude mít nejen lepší prostředí, ale i společnost svých zvířecích druhů. O přemístění dlouho usilovali nejen aktivisté, ale také známé osobnosti, včetně zpěvačky Cher. Vyšlo totiž najevo, že zoo péči o zvířata zanedbává, v květnu proto pákistánský nejvyšší soud rozhodl o jejím uzavření.

Páteční zdravotnická prohlídka ukázala, že slon Kaavan váží více, než by měl, zároveň však vykazuje znaky podvýživy. V žalostném stavu jsou i jeho nehty, protože žil desítky let ve výběhu, který neměl vhodnou půdu a škodil jeho nohám.

„Záchrana naneštěstí nepřišla včas pro dva lvy, kteří pošli při pokusu o přesun koncem července. Místní chovatelé v jejich blízkosti rozdělali oheň, aby je donutili vlézt do přepravních beden,“ uvedl mluvčí organizace Four Paws Martin Bauer. Dodal, že organizace byla pozvána, aby pomohla s bezpečným přemístěním zbylých zvířat ze zoo.

Rekonvalescence sloního samce bude podle Bauera dlouhá, do divočiny logicky nemůže, nový domov proto najde v takzvané svatyni. Šrámy prý však nemá jen na těle, ale i na duši. „Rozvinulo se u něj také stereotypní chování, například celé hodiny třese hlavou sem a tam. To je hlavně z důvodu, že se nudí,“ doplnil mluvčí Four Paws.