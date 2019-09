Nejkrásnější fotky divočiny za rok 2019

Šťastná nehoda: Mývalové patří mezi přizpůsobivá zvířata. Tato samice, která vypadá, jako by právě zažila nehodu v autě, ve vraku v kanadském Saskatchewanu vychovává mláďata. Jediný přístup do auta je právě pouze skrz malou díru v předním skle. Foto: Jason Bantle / Wildlife Photographer of the Year