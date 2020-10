Nechtěla přijít o místo, tak dávala kolegyni do kávy sedativa

Celý případ dlouhodobého trávení začal 6. října roku 2017. Tehdy poprvé přinesla Alici a ostatním kolegům Mariangela Cerratoová ráno do práce kávu. Nešlo však o přátelské gesto.

Mariangela se domnívala, že se v práci bude brzo propouštět. Došla k závěru, že to bude nejspíš ona, kdo přijde o místo. Ledaže by se její kolegyně prokázala jako neschopná, spící v práci a je často nemocná. Proto se Mariangela rozhodla přidávat Alici do kávy sedativa.

„Normálně kávu jen tak srkám, ale tehdy jsem jí do sebe kopla,“ zavzpomínala na 6. říjen před třemi lety Alice v rozhovoru pro deník La Stampa, který o případu informoval. Krátce na to se ženě udělalo špatně. „Všechno zčernalo, připadala jsem si, jako když se vznáším,“ popsala Alice.

Přiotrávenou ženu odvezli okamžitě do nemocnice, kde ji doktoři vyšetřovali kvůli podezření na mrtvici. Že by mohla být otrávena, tehdy nikoho ani nenapadlo. Vyšetření nic neprokázalo, a tak se Alice opět vrátila do práce a Mariangela jí každé ráno s úsměvem chápavějším než kdy jindy nosila kávu.

Co takhle vynechat kávu? doporučil neurolog

Problémy Alice se však zhoršovaly. Stavy, kdy se jí motala hlava, byly častější a častější. Jednou do konce nabourala autem v malé rychlosti do zdi. Až do Vánoc však Alice svou kolegyni nepodezřívala.

Krátce před svátky si Mariangela vzala na několik dní volno. Motání hlavy a závratě zmizely a Alice pojala podezření, že mezi tím a pravidelnými ranními kávami může být souvislost. O otravě však tehdy neuvažovala.

„Myslela jsem si, že by mohla být spojitost mezi mými stavy a kávou. Neurolog mi tehdy doporučil, abych měsíc nepila žádnou kávu, a to přesně jsem udělala,“ uvedla Alice Bordonová.

Závratě zmizely jako zázrakem a Alice byla šťastná, že se vše vrací k normálu. Během své kávové abstinence si však všimla, že Mariangela je z jejího odmítání ranního šálku čím dál tím víc rozmrzelejší. Několikrát se dokonce kvůli tomu s Alice pohádala.

Chycena při činu

Někdy v tu dobu uzrálo v Alice přesvědčení, že s jejím zdravotním stavem má Mariangela co dočinění. Jako za starých časů si opět objednala kávu a kolegyně jí ji donesla. Před kolegy však vypila pouze půlku, druhou odlila do lahvičky a poslala do laboratoře na testy, aby měla důkaz.

„Testy odhalily, že zkoumaná látka obsahovala asi desetkrát větší množství sedativ, než je doporučená denní dávka,“ uvedla Alice, aniž by konkrétní látku jmenovala. S tímto důkazem šla na policii, která měla vlastně jednoduchou práci.