Našli ho jako batole u fotbalového stadionu, po 31 letech se shledal s otcem

„První hodiny života jsem prožil tady. Svým způsobem je to můj domov,“ uvedl s nadsázkou Steve Bull pro pořad stanice ITV Long Lost Family: Without Trace (Dlouho ztracená rodina: Beze stopy). Pořad funguje na podobném principu jako nám dobře známá Pošta pro tebe, ovšem s tím rozdílem, že se pořad zaměřuje na dlouho ztracené rodinné příslušníky.

V životě mu toho moc nechybělo, přesto se Steve Bull snažil vypátrat své biologické rodiče. Jenže na jeho veřejnou výzvu před deseti lety, nikdo nereagoval. Alespoň se mu ozvala žena, která ho nalezla a ukázala mu přesné místo, kde byl nalezen. „Bylo to zvláštní, netušil jsem, že mě to tak sebere,“ svěřil se Steve s pocity, když záchodky navštívil.

„Nemůžu popsat všechny okolnosti. Jen mohu říct, že nebyly moc pěkné. Nikdy jsem se přes to nepřenesla, každý 17. březen zapaluji za tebe svíčku,“ napsala matka. „Je mi líto toho, co jsem provedla. Buď navždy šťastný, navždy tě budu milovat,“ zakončila emotivní dopis žena.

Otec se setkáním souhlasil. Stevovi vysvětlil, že v roce 1989 měl s jeho matkou poměr, musel jí však opustit poté, co se dostal do potíží. „Neměl jsem ani ponětí, že je těhotná,“ uvedl Rob, kterému tehdy bylo 22 let.