Naše svatba vydělala miliardu liber, tvrdí vévodkyně Meghan

Byla to tehdy svatba se vším všudy. Jen odhadovaná cena svatebního dortu se pohybovala okolo 50 tisíc liber (1,4 milionu korun), květinová výzdoba na hradě Windsor pak vyšla dokonce na dvojnásobek, další miliony liber stálo zajištění bezpečnosti svatby. Téměř miliardová událost tehdy „štípla” především daňové poplatníky.

Dokumenty, které se objevily u Vrchního soudu, kde vévodkyně Meghan vede u spor s listem The Mail on Sunday, tvrdí, že svatba přinesla do státní kasy mnohonásobně vyšší sumu, než jaká byla na obřad vynaložena. Hovoří o částce jedné miliardy liber (30 miliard korun).

Tým právníků vévodkyně navíc tvrdí, že většina svatba nebyla ve skutečnosti placena z veřejných peněz, ale měla být financována princem Charlesem, tedy otcem Harryho.

„Z veřejných peněz byly hrazeny zejména bezpečnostní opatření, které byly učiněny v zájmu veřejnosti,” tvrdí právníci.

Nereálná částka

Jak se ale domnívá Andy Barr z PR společnosti 10Yetis, částka miliardy liber zřejmě není reálná. „Taková částka se zdá jako nereálná. Při velkém štěstí se můžeme bavit maximálně o polovině. A to, i když započítáme dlouhodobé příjmy, jako cestovní ruch a turismus. Já bych řekl, že reálná je zhruba čtvrtina odhadované částky,” uvedl.

S jeho slovy souhlasí i jiná konzultantská společnost Brand Finance, která se domnívá, že miliardové částky by bylo dosaženo pouze v případě, že by do částky byly kromě turismu a cestovního ruchu započítány i další odvětví.

Obchodníci v Londýně očekávali velký boom z prodeje předmětů spojených se svatbou zejména v posledních dnech před svatbou. Předpokládalo se, že událost zvýší prodeje až o 60 milionů liber (1,7 miliardy korun). Vyšší tržby hlásily i hospody a restaurace či ubytovací zařízení. Odhaduje se, že svatbu si ve Velké Británii nenechalo ujít až 50 tisíc Američanů.

Vévodkyně Meghan vede s The Mail on Sunday soudní spor kvůli zveřejnění soukromého dopisu jejímu otci Thomasi Markleovi. Obžaloba se týká pěti článků zveřejněných v únoru 2019 - dva otiskl Mail on Sunday a tři vyšly na webu MailOnline. Médiu dopis předal sám Markle.