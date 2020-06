Narodili se srostlí lebkami, nyní bratři začnou nový život

Po příletu do vlasti oznámil otec dvojčat Omer Evrensel, že jeho synové operace zvládli a jsou oba zdraví. „Nemají problém s jídlem, pitím, všechno je v normálu. Je to v podstatě, jako by se podruhé narodili. Začneme se vším od nuly,” vysvětlil šťastný otec.