Naivní ženě zůstal místo doživotního bohatství starý mosazný zvonek

K velkému bohatství mohla žena přijít koncem šedesátých let minulého století. Tehdy se sourozenci jejího tehdejšího manžela ptali, zda bude mít zájem vzít si něco z farmy, kterou se hodlají prodat. Na zdi viselo právě dílo van Gogha z roku 1885, o kterém se však rodina domnívala, že nemá žádnou hodnotu. Horellová si tak vybrala raději mosazný zvonek v hodnotě několika liber.

Obraz byl toho roku prodán za několik liber v místní aukci, poté se však začaly dít věci. O několik let později jej koupil za 45 liber (1300 korun) v londýnském obchůdku jistý Luigi Grasso, jenž obraz zrestauroval a všiml si, že je na něm originální podpis umělce.

„Bylo mi několikrát doporučeno, abych na to nemyslela a nechala to být. Stejně s tím dávno nic nemůžu udělat. Byla jsem prostě naivní,” přiznává Horellová, která při troše štěstí mohla být většinu života zajištěná. „Dalo mi to tvrdou lekci,” dodala.