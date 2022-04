Nahrádí vás v práci robot? Vědci ze Švýcarska srovnali ohrožení tisícovky profesí

„Pokud se index ARI rovná jedné, pak to znamená, že stroje překonají lidskou sílu a schopnosti, které daná profese vyžaduje. Naopak pokud je ARI nula, znamená to, že technologie nemohou nahradit ani jednu lidskou schopnost, kterou profese vyžaduje,” vysvětlili vědci v článku zveřejněném časopisem Science Robotics, který převzal britský The Telegraph.