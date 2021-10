Nacisty uloupený van Gogh má vynést stovky milionů

Během třicátých let byl však Meirowsky nucen uprchnout před nacisty a Meules de blé skončil u německého obchodníka s uměním v Paříži. Odtud ho odkoupila Miriam Caroline Alexandrine de Rotschildová. Ta však po vypuknutí druhé světové války uprchla do Švýcarska.

Obraz by mohl vynést svým vlastníkům v přepočtu přes 650 milionů korun.

Po dobytí Francie se nacisté zmocnili její sbírky a obraz skončil v Jeu de Paume, muzeu, které nacisté využívali ke skladování „zdegenerovaného“ umění. Následně obraz putoval do rakouského zámku Schloss Kogl a skončil ve sbírkách neznámého sběratele.

Po jeho smrti se o dílo rozhořel spor mezi správci jeho majetku, rodinou Meirowských a de Rotschildových. Aukční síň Christie’s neuvádí, jak spor dopadl, jen že byl urovnán. Vzhledem k tomu, že jde dílo do dražby, lze předpokládat, že si výdělek tři rodiny rozdělí. A že bude co rozdělovat. Experti odhadují, že by se cena mohla vyšplhat až na 30 milionů dolarů (zhruba 657 milionů korun). Aukce proběhne 11. listopadu.