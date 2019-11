Na výstavě Doll Prague jsou i panenky za desetitisíce

Událost, která je návštěvníkům otevřena do neděle, reflektuje období 20. a 30. let. Přes 130 umělců ze 40 zemí světa na ní přijelo představit své exponáty v podobě uměleckých panenek, loutek i medvídků Teddy. Návštěvníci mají možnost si výtvory zakoupit, ceny se pohybují od pár korun až k téměř 100 tisícům. Kurátorkami výstavy jsou členky americké asociace uměleckých panenek NIADA, Connie Smith a Anastasja Janovska.

„Exponáty, které zde vystavujeme, musí splnit určitá kritéria. Nejdůležitější je, aby byl ručně dělaný a byl tak jediným originálem na světě. Autor musí také dosahovat nějaké úrovně v tomto oboru. To posuzuje mezinárodní asociace uměleckých panenek a různé soutěže. Nejvyšší ocenění, kterého lze v tomto oboru dosáhnout, je PANDORA, která se uděluje v Rusku,“ vysvětlila mluvčí výstavy Kateřina Petránková.

Na výstavě nechybí ani exponáty českých loutkářů, kteří mají své loutky zapsané na seznamu kulturního dědictví UNESCO. „Na výrobě loutky je nejtěžší fantazie, vymyslet co vlastně chcete dělat. Druhá věc je, že řezbář musí loutku vyrobit na první dobrou. Když pracujete s hlínou nebo jiným materiálem, dají se chyby napravit. U dřeva je každá chyba vidět, řezbář ji musí vyrobit napoprvé,“ vysvětlil náročnost výroby loutkář Luděk Burian.

Patronka výstavy Bára Štěpánková je sama vášnivou sběratelkou a milovnicí panenek, ve svém domě má dokonce jeden pokoj určený jen pro ně. Všechny moje panenky mají jména, vždy se to jméno váže k nějaké události či od koho jsem panenku dostala,“ říká Štěpánová.

Herečka a sběratelka panenek tvrdí, že jí baví panenky převlékat, přeskupovat a starat se o ně. Výhodou je, že nestárnou: „Místo do zrcadla se dívám na své panenky. Nejradši mám ty zrzavé a promítám si do nich sebe. Je to takový obrácený obraz Doriana Graye. Prostě mi dělají radost,“ uvedla herečka.