Na svatbu přivedl lamu, nadchnul všechny kromě nevěsty

Někdy před pěti lety jeli Mendl se svou starší sestrou a jejími kamarádkami autem navštívit své přátele do Indiany. Během dlouhé cesty se dívky začaly bavit o svatbě, Riva měla všechno naplánováno a do detailu vyprávěla, jaká její svatba bude.

„Byla to první věc, co mi vyskočila v hlavě,“ svěřil se nyní CNN. Riva se naštvala, že jí mladší bratr chce zničit její vysněnou svatbu, ale nepovažovala to za nic jiného než neškodný vtípek. Rozvíjející se diskuzi o exotických sudokopytnících na svatbě proto rázně utnula. „Vzdávám se. Lama je zvaná na mou svatbu,“ rezignovaně slíbila.

Možná ještě doufala, že si to její bratr rozmyslí. To se však nestalo. Na svatební obřad minulou neděli přišel svátečně oblečený Mendl s podobně vymóděnou lamou jménem Shockey, kterou si za 400 dolarů (zhruba 9 tisíc korun) vypůjčil z farmy nedaleko Clevelandu.

Rivu zvíře zprvu příliš nenadchlo, pak se s tím však smířila. I proto, že se lama neúčastnila obřadu samotného a s doprovodem stála způsobně půl hodiny před budovou. „Když si můj bratr něco usmyslí, tak to dotáhne do konce. Takže pak jsem pochopila, že je lepší se vtipu zasmát, než proti tomu bojovat,“ svěřila se Riva.

Na svatební hostině čekaly na nevěstu ještě další dvě lamy, tentokrát nafukovací. „Stálo to za každý cent, který jsem do toho dal,“ radoval se Mendl z povedeného žertu. „Jednak to stálo za ten její výraz, a ještě víc se to vyplatilo, když jsem tím získal internetovou slávu,“ smál se Mendl.