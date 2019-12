Mývalovi se pijatika na vánočních trzích nevyplatila. Zastřelili ho myslivci

Vůně svařeného vína a vánočních pochoutek neláká jen lidi, ale i zvířata. Neodolal ani mýval, který si zašel přímo ke zdroji na vánoční trhy do Erfurtu. Při pojídání odpadků narazil na odložené kelímky s vínem a pořádně si zavdal.

Místní policejní mluvčí však opilost zvířete odmítl potvrdit. „Je to jen předpoklad. Dechová zkouška mu nebyla provedena,“ odpověděl.

Populace mývalů, kteří se do Německého města Kassel dostali ve 40. letech 20. století, kdy byly dva mývalí páry vypuštěny do volné přírody, je značně přemnožená. V Německu jich je přes milion a šíří se i do okolních zemí, včetně České republiky.